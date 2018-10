Neve sul passo dello Stelvio, chiusura la strada statale

Nevica sul passo Stelvio, come previsto dal bollettino meteo che per i prossimi giorni in Trentino Alto Adige ha annunciato piogge intense e neve fino a 2.000 e 2.500 metri. Per motivi di sicurezza è stata chiusa la strada statale al passo Stelvio. Chiusura invernale anche per il passo Passo Rombo da Belprato in poi.