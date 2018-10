Maltempo: neve in Valtellina,chiuso tratto Bormio-P. Stelvio

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 27 OTT - La strada Statale 38 dello Stelvio in Valtellina, causa una forte ondata di maltempo, viene chiusa al traffico nel tratto compreso fra Bormio (Sondrio) e il passo dello Stelvio, al confine con la provincia di Bolzano. Lo comunica il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada.

Il provvedimento scatterà dalle 19 di oggi e resterà in vigore almeno sino alle 8 di domani mattina: sulla strada sono caduti già 40 centimetri di neve fresca e, nelle prossime ore, si prevede che l'altezza del manto bianco raggiungerà il metro di altezza. La chiusura, per ragioni innanzitutto di sicurezza, si è resa necessaria per consentire l'intervento dei mezzi spazzaneve e per non ostacolare le operazioni nelle ore serali e notturne.(ANSA).