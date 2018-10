Code tir su A22 dopo divieto di transito

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - Rallentamenti sull'Autostrada del Brennero in direzione nord tra Bolzano Nord e Chiusa come anche tra Bressanone e il Brennero. Si registrano code di mezzi pesanti che ieri per la festa nazionale in Austria - con il suo divieto di transito per i tir - hanno dovuto fermarsi in Italia.

Per le strade in montagna alte ed i passi in Trentino Alto Adige, invece, è necessaria l'attrezzature invernale. Secondo le previsioni meteo la neve scenderà fino a quota 2.000 e 2.500 metri. Chiusura invernale per il passo Rombo da Belprato in poi.