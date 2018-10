A Tione Cervo contro bus degli studenti

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - A Tione, in Trentino, un cervo di 150 kg è finito contro il parabrezza di un pullman con a bordo studenti di vari istituti scolastici. L'incidente si è verificato ieri sulla statale del Caffaro, tra Saone e Ponte Arche. Grande era lo spavento, ma fortunatamente nessuno è stato ferito. "Si tratta - come spiega al quotidiano "Trentino" Luca Ducoli, ispettore e comandante della stazione forestale di Tione intervenuto assieme ad altri colleghi e guardiacaccia - di un cervo maschio che proveniva dal sottostante bacino e che cercava di attraversare la strada. Quella zona rappresenta una specie di abbeveratoio per cervi e altri animali". L'animale è deceduto poco dopo lungo una scarpata non molto distante.