Unibz inaugura la Smart Mini Factory

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - È stata inaugurata la "Smart Mini Factory" della Libera università di Bolzano con l'obiettivo di accompagnare gli studenti dell'ateneo e le Pmi locali nell'era dell'Industria 4.0.

Il nuovo hub della facoltà di Scienze e tecnologie è pensato per servire sia la ricerca applicata che la didattica universitaria. Per questi due scopi complementari, al suo interno sono state allestite diverse stazioni di robotica collaborativa e mobile su cui i ricercatori cercano soluzioni ai problemi della nuova manifattura e gli studenti imparano gli strumenti con cui si troveranno ad operare una volta inseriti in azienda.

Tre sono i pilastri su cui si fonda la "Smart Mini Factory": la ricerca applicata in collaborazione con le imprese; la didattica; l'industria, perché le aziende possono qualificare i loro collaboratori.

"Questo laboratorio rappresenta un ulteriore importante passo nel rafforzamento del contatto tra l'università e il sistema produttivo altoatesino", dice il rettore di unibz, Paolo Lugli.