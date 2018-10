Sci: Hirscher è ancora 'sciatore d'oro'

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 26 OTT - Il campione austriaco Marcel Hirscher è stato eletto per la quarta volta 'sciatore d'oro' dai voti dell'Associazione internazionale giornalisti dello sci (Aigs). Hirscher detiene l'incredibile record di sette Coppe del mondo vinte consecutivamente. E' invece Hans Bezard, per una foto scattata nella scorsa stagione sulla Streif a Kitzbuehel, primo vincitore del 'Prix Armando Trovati', istituito sempre dalla Aigs per ricordare il grande fotografo che, con le proprie immagini, ha accompagnato tutta la storia della coppa del mondo di sci alpino.