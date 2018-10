Salvini a Milano per Consiglio federale

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini è giunto nella sede del Carroccio in via Bellerio a Milano dove è prevista una riunione del Consiglio federale. All'ordine del giorno l'analisi sul voto delle elezioni provinciali in Trentino e in Alto Adige e il punto sulla situazione politica.