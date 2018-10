Piogge abbondanti da domani, neve in quota

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - Dalla mattina di domani alla mattina di martedì 30 ottobre, tutto il territorio trentino, in particolare le zone meridionali, sarà interessato da intensi flussi umidi che porteranno precipitazioni abbondanti. La previsione è contenuta in un avviso diramato dalla Protezione civile trentina.

Previste precipitazioni intense tra sabato e domenica, nevose sopra i 2.500 metri. Dopo un'attenuazione dei fenomeni, prevista una seconda fase intensa da lunedì pomeriggio con un calo della quota neve fino a 1.800 metri. Possibili rovesci o temporali con forti raffiche di vento. Sono attesi mediamente 150-200 millimetri di pioggia, con punte localmente superiori. Previsti da sud venti con raffiche superiori a 90 km all'ora in alta quota. Nei fondovalle forti raffiche, perlopiù lunedì.

Previste da domani pomeriggio piogge abbondanti anche in Alto Adige, in particolare nel meranese e al Brennero, dopo un periodo senza precipitazioni durato alcune settimane. La neve è prevista sopra i 2.000-2.500 metri.