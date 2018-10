Energia, a Bolzano prova di ripristino

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Domenica 28 ottobre, in alcune zone dell'Alto Adige, avrà luogo una prova di ripristino della fornitura elettrica in seguito a un blackout ad ampio raggio.

L'esercitazione verrà eseguita da Alperia, dal distributore elettrico altoatesino Edyna e dalla società di trasmissione elettrica Terna Rete Italia tra le ore 8.00 e le 12.00.

Saranno interessate parti del comune di Merano, Avelengo, Meltina, Terlano, Tirolo, oltre ai comuni di Andriano, Cermes, Gargazzone, Lana, Marlengo, Nalles, Postal, Tesimo e Verano.

Nelle località in questione si potranno verificare brevi interruzioni della fornitura elettrica.

Durante l'esercitazione queste zone saranno scollegate dalla rete di trasmissione elettrica nazionale. Il secondo step prevede di servire localmente i comuni interessati con l'energia proveniente dalla centrale idroelettrica Alperia di Naturno tramite la rete Edyna, affiliata Alperia, per poi ricollegarli alla rete di trasmissione nazionale di Terna. L'esercitazione si concluderà alle ore 12.00.