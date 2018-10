Dorigatti, no a cecità delle retoriche

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - "Dopo un lungo periodo di lavoro e di passione, si conclude qui la mia personale esperienza dentro le istituzioni e alla guida dell'assemblea legislativa della nostra speciale autonomia". Così il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, nel suo ultimo atto ufficiale, la presentazione in Provincia, in sala Depero, del volume "Cosa videro quegli occhi", l'autobiografia dei trentini nella Grande Guerra.

"Sono conscio - ha aggiunto - che forse avrei potuto fare anche di più e sono consapevole però della passione e dell'onestà intellettuale del mio agire". "Libri come questo - ha concluso Dorigatti - hanno una rilevanza che va bel al di là del puro valore del racconto storico, perché dicono quali effetti produce la cecità delle retoriche: l'affermazione della ragione del più forte e la rinuncia del dialogo".