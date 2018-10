Dolomiti Unesco, pronto balcone Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Sorge a quota 2.200 metri nei pressi della stazione a monte dell'impianto di risalita Col Raiser il nuovo balcone panoramico Dolomiti Unesco Mastlé-Santa Cristina val Gardena che sarà inaugurato nel giugno 2019. "I balconi panoramici sono pensati per raccontare le peculiarità che rendono così straordinarie le Dolomiti fornendo un contributo importante per la loro comprensione e conoscenza", afferma l'assessore provinciale all'ambiente Richard Theiner, responsabile in Alto Adige per le Dolomiti patrimonio Unesco.

Su indicazione della Fondazione Dolomiti Unesco è prevista una serie di balconi panoramici nelle aree interessate, in Alto Adige, in Trentino e nella Provincia di Belluno. Con la realizzazione delle terrazze si punta a incrementare il grado di conoscenza sulle Dolomiti e a valorizzare l'intero territorio posto sotto tutela dall'Unesco.