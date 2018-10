Trentino Volley, esordio ai Mondiali con iraniani

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Ad un mese dal fischio d'inizio, la Fivb ha ufficializzato il calendario di tutte le partite del Mondiale per Club 2018 di pallavolo, manifestazione a cui Trentino Volley parteciperà fra il 26 novembre ed il 2 dicembre in Polonia grazie ad una 'wild card'. I gialloblù, inseriti nella Pool B che si giocherà interamente a Rzeszòw, esordiranno lunedì 26 novembre contro gli iraniani dell'Ardakan, vincitori della Champions League asiatica 2018, poi il 28 sfideranno i brasiliani del Sada Cruzeiro, ed infine il 29 affronteranno i padroni di casa dell'Asseco Resovia.

Per accedere alle semifinali di sabato 1 dicembre (che, come le finali, si disputeranno a Czestochowa), la Trentino Volley dovrà conquistare almeno il secondo posto nella classifica del girone.