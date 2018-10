Sulle Dolomiti vivono anche dei cammelli

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - Tre cammelli vivono sulle Dolomiti, alla Tuffalm. La malga si trova a 1.270 metri di quota sopra Fiè allo Sciliar, ai piedi dello Sciliar. "Da tempo volevo prendere dei cammelli, perché mi piacciono gli animali particolari, ma mia moglie mi rispondeva sempre che ero matto", spiega Sepp Haselrieder, gestore della Tuffalm.

"Durante la festa per il mio 50/o compleanno - racconta - mi hanno bendato gli occhi e mi hanno portato all'aperto, pensavo a uno spettacolo di ballerine e invece mi sono trovato davanti questi cammelli. Parenti e amici, in tutto una ventina di persone, hanno raccolto i soldi per regalarmi questi splendidi animali". I turisti che passano di qui sono entusiasti e fanno dei selfie con i tre cammelli Sharan, Tiguan e Touran. Gli animali stanno bene sulle Dolomiti, non soffrono né il freddo né la neve. Stando in montagna ovviamente il loro pelo è diventato più folto. Alla Tuffalm sono di casa, oltre ai tradizionali animali da malga, anche lama e alpaca.