Premio fedeltà per 39 dipendenti imprese

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - A Bolzano nel Salone d'onore del Palazzo Mercantile sono stati premiati per la 66esima volta 39 dipendenti di imprese altoatesine per la loro pluriennale fedeltà. Dopo la premiazione delle imprese in primavera si è proceduto oggi alla premiazione dei collaboratori e delle collaboratrici con almeno 36 anni di servizio ininterrotto nella stessa impresa.

Il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, e il Presidente della Provincia, Arno Kompatscher, hanno consegnato nell'ambito della cerimonia ufficiale medaglie d'oro e diplomi.

Il presidente della Camera di commercio di Bolzano ha sottolineato: "Dobbiamo il successo della nostra economia anche ai collaboratori e alle collaboratrici che si identificano con la propria azienda e fanno propri gli interessi imprenditoriali." Per Kompatscher: "questa premiazione vuole essere un segno di riconoscimento per le persone che restano per decenni nella stessa impresa, per il loro impegno pluriennale e la lealtà dimostrata nei confronti dell'azienda."