Grande Guerra: installazioni caduti fino al 11 novembre

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Saranno visitabili fino all'11 novembre le installazioni allestite in piazza Dante e nella sala Depero del Palazzo della Provincia, a Trento, che ricordano i caduti della prima guerra mondiale.

La data è simbolica, in quanto coincide con quella che nel 1918 segnò la fine delle ostilità, con la firma, avvenuta in un vagone ferroviario, dell'armistizio fra Alleati e Germania.

L'iniziativa rientra fra quelle promosse dalla Provincia, insieme alla Fondazione museo Storico del Trentino e il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, per il 14 ottobre, giornata istituita dal Consiglio provinciale per ricordare le vittime e i caduti trentini nella Grande Guerra. Proprio lo scorso 14 ottobre era stato inaugurato il Memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra, negli spazi espositivi del castello di Rovereto.