Brunico, vicesindaco Stancher si dimette

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - Il vicesindaco di Brunico, Renato Stancher, si è dimesso. Ai microfoni del Tgr di Rai - Alto Adige Stancher afferma che il suo non è un passo affrettato "è una decisione giusta, ci ho pensato due notti". Per Stancher che si era candidato con Noi per l'Alto Adige, la lista di Roberto Bizzo che non ha ottenuto nemmeno un seggio in consiglio provinciale, "va rispetato il volere dei cittadini".

"Avevo chiesto ai cittadini anche una valutazione sul mio operato e vista la risposta negativa, ho deciso di dimettermi.

Se i cittadini cambiano opinione bisogna prenderne atto", così Stancher.