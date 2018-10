Tamponamento in A22, un morto

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Un automobilista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 12.30 sull'autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa. L'altoatesino di 44 anni stava percorrendo la carreggiata sud, quando con violenza ha tamponato un mezzo che lo precedeva. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca, l'elisoccorso pelikan 1 e i vigili del fuoco, però per l'automobilista non c'è stato più nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale e dai carabinieri.

Durante i lavori di recupero si è formata una coda di 6 km, in autostrada, rallentamenti anche sulla statale del Brennero.