Sci nordico: Tour de Ski e Cdm a gennaio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - La Val di Fiemme, in Trentino, si riconferma culla dello sci nordico. A gennaio torna con i consueti appuntamenti: Tour de Ski (5 e 6 gennaio) tra il Centro del Fondo di Lago di Tesero e l'Alpe Cermis, e Coppa del Mondo di combinata nordica (dall'11 al 13 gennaio). Si aggiungerà anche il salto speciale, disciplina di ritorno in terra trentina dopo l'annata iridata del 2013, ricordando i Campionati italiani assoluti di salto speciale e combinata nordica che si terranno sabato 20 ottobre proprio al Centro del Salto di Predazzo.

La tappa trentina è l'unica da sempre all'interno del Tour de Ski e lo sarà ancora almeno fino al 2023, provata anche dagli skirollisti in occasione della Fiemme Rollerski Cup arricchita dalle presenze di atleti quali il plurivincitore della Marcialonga Tord Asle Gjerdalen (2015, 2016, 2017) e la quattro volte campionessa del Tour de Ski (2010, 2011, 2012 e 2013) Justina Kowalczyk, a chiudere i circuiti Guide World Classic Tour, Cdm di skiroll e Mini Tour Rollerski Trentino. (ANSA).