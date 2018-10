Nuova sede Dynafit nasce in Baviera

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Come già avvenuto per il marchio Salewa a Bolzano, anche per il marchio Dynafit, che fa parte del gruppo Oberalp, è in progettazione un nuovo quartiere generale a Kiefersfelden in Baviera, sul confine con il Tirolo.

Sono previsti 120 nuovi posti di lavoro, un mondo-marchio polifunzionale, una fabbrica di vetro, un ristorante con vista panoramica sulle montagne ed un asilo. "Quando si progetta un edificio destinato a diventare un punto di riferimento architettonico, la responsabilità verso il pubblico è notevole", afferma Heiner Oberrauch, presidente del Gruppo Oberalp.

L'apertura del nuovo punto di riferimento architettonico è prevista per il 2023.