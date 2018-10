Mostre: Cagliostro a Rovereto, libri e documenti rari

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Rimarrà aperta alla Biblioteca civica di Rovereto, fino domenica 28 ottobre, la mostra bibliografico-documentaria sul soggiorno roveretano del conte di Cagliostro.

All'ingresso della biblioteca sono esposte alcune delle tavole originali disegnate oltre 35 anni fa da Gianfranco Campana per illustrare una storia a fumetti ambientata in gran parte a Rovereto. Oltre ai libri antichi e moderni relativi a Cagliostro e all'autore del memoriale sul soggiorno roveretano del conte, il cavalier Clementino Vannetti, genius loci degli intellettuali locali, si possono ammirare rari documenti d'archivio. Tra tutti spicca la deposizione al Magistrato civico del dottor Giuseppe Goio, uno dei due medici - laureati ed abilitati ad esercitare la professione entro i confini del territorio roveretano - che per loro scelta avevano deciso di affiancare il sedicente guaritore nelle visite che concedeva agli ammalati di ogni ordine e grado, promettendo loro guarigioni miracolose.