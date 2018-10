Fpö, avanti su doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - La Fpö non molla sul doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi, come invece fatto intendere da esponenti del partito popolare Övp. "Noi portiamo avanti quanto detto prima delle elezioni, anche se il risultato elettorale non ci copre le spalle", ha detto a Strasburgo il segretario generale del partito di ultradestra, Harald Vilimsky.

L'eurodeputato ha confermato l'impegno di unificare i tre gruppi eurocritici del parlamento europeo con l'obiettivo di uscire come seconda forza delle europee del prossimo anno, "per poter dire la nostra sull'elezione del presidente della commissione europea". "Non si tratterà però di un'alleanza di forze che vogliono uscire dall'Ue, ma di coloro che chiedono più sussidiarietà", ha detto Vilimsky, secondo l'Apa.