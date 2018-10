EuroCup: Dolomiti Energia perde in casa con Ankara

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - La Dolomiti Energia Trentino ha perso in casa per 77-81 con i turchi del Turk Telekom di Ankara nel round 4 di 7Days EuroCup di basket.

Ora i bianconeri sono appaiati ai turchi e al Partizan Belgrado al quarto posto con una vittoria e tre sconfitte nei primi 4 turni del girone C. All'Aquila non sono bastati i 17 punti e 5 rimbalzi di Diego Flaccadori, e nemmeno i 14 con 9 rimbalzi di Hogue. Trento è caduta sotto i colpi di uno scatenato Campbell (7/12 da 3). Ora, per continuare ad inseguire il sogno Top 16, dovrà conquistare punti pesanti in trasferta, a partire da quella di martedì prossimo a Valencia.