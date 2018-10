Costa, contro abbattimenti lupi

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Sono assolutamente contrario agli abbattimenti dei lupi. C'è però la necessità di integrare il rapporto fra lupo e allevatore. Il piano lupo lo stiamo scrivendo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), intervenendo stamani al congresso di Federparchi a Roma.

"Le 22 azioni di mitigazione previste nel testo che non è stato approvato nella scorsa legislatura le sposiamo - ha aggiunto il ministro -. Ma vogliamo aggiungerne altre. Per fare un esempio, in Trentino i lupi danno problemi diversi da valle a valle. Non si può generalizzare gli interventi. Stiamo lavorando con i valligiani per definirli in ogni zona".

"Sia chiaro però che i lupi sono una cosa, i cani inselvatichiti e gli ibridi cane-lupo sono un'altra - ha detto Costa -. I cani e gli ibridi non sono di competenza del mio Ministero, ma delle Regioni e delle Asl. Se i danni al bestiame sono tanti, e i lupi sono pochi, c'è qualcosa che non quadra".