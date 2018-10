Concorso per bicentenario Teatro Sociale Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Un concorso per celebrare i 200 anni del Teatro Sociale di Trento è stato indetto dal Servizio Cultura turismo e politiche giovanili del Comune.

Al centro del concorso la messa in scena di due spettacoli, rispettivamente nei settori artistici della musica (classica, contemporanea, teatro musicale, opera lirica, operetta e musical) e del teatro (prosa, teatro danza), che verranno messi in scena nell'autunno del prossimo anno.

Possono partecipare associazioni ed enti no profit o imprese dello spettacolo in possesso dei requisiti descritti nel bando, il cui testo integrale è pubblicato sul sito del Comune di Trento, su www.trentocultura.it e su www.trentogiovani.it.

Le proposte devono pervenire entro le ore 12 del 22 novembre. I due progetti vincitori si aggiudicheranno un premio di 6.000 euro ciascuno.