Cinema con Trento Film Festival e Sat

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Alpinismo, solidarietà, disabilità e cambiamenti climatici sono i temi dei film della terza edizione della rassegna cinematografica del Trento Film Festival inserita nel 'Laboratorio alpino e delle Dolomiti - Bene Unesco'.

E' organizzata dal Trento Film Festival in collaborazione con la Sat e si svolgerà allo Spazio Alpino della Casa della Sat, in via Manci 57, a Trento. Sono previsti 6 appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, che avranno luogo il giovedì, ad eccezione dell'ultimo, in programma di mercoledì. Le proiezioni avranno inizio alle 18. Il cartellone di quest'anno, accanto ai film di alpinismo legati al territorio delle Dolomiti, proporrà anche opere che trattano, con linguaggi diversi e avendo come sfondo sempre le montagne, i temi della solidarietà e della disabilità, dei quali ormai da anni il Trento Film Festival si occupa, così come la Sat, che ha dedicato a questi argomenti il 122/o congresso 2017.

Il primo appuntamento sarà il 25 ottobre. (ANSA).