Stretta mano tra nuovo governatore Fugatti e uscente Rossi

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Stretta di mano stasera in Provincia a Trento tra il nuovo governatore, Maurizio Fugatti (Lega), e il governatore uscente, Ugo Rossi (Patt), che potrebbe passare le consegne dopodomani.

"L'autonomia viene prima di tutto, quindi questo incarico è un onore - ha risposto Fugatti ai giornalisti che gli hanno chiesto se non sia dispiaciuto della necessità di rinunciare, per incompatibilità, all'incarico di sottosegretario alla Salute -. Prima viene il Trentino, poi Roma", sottolineando ancora una volta l'intenzione di "difendere gli interessi dell'autonomia".

Un terreno su cui Rossi si è detto pronto a essere fornire "contributi e stimoli", ma stando all'opposizione, rispondendo a domanda diretta su una possibile alleanza. "La coalizione è ampia e coesa. Da lì si parte" ha detto sull'argomento Fugatti.

Rossi poi ha sottolineato come si tratti di "governare un piccolo Stato" e di conoscere Fugatti "come persona seria, che ha mostrato negli anni da consigliere provinciale di avere competenze".