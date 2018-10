Sci: morto Mauro Detassis, patron del Trofeo Topolino

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - È morto Mauro Detassis, per 26 anni patron del Trofeo Topolino di sci alpino, una sorta di Mondiale giovanile riservato alle categorie Ragazzi e Allievi. Aveva 79 anni. Nel 1989, quando l'Azienda per la promozione turistica di Trento non organizzò più la competizione intitolata al personaggio di Walt Disney e ideata dallo scomparso Rolly Marchi, nacque una società dedicata e coordinata proprio da Detassis. Sotto la sua gestione, il Trofeo Topolino cambiò più volte location: nel 1994 l'evento venne trasferito a Folgarida e Marilleva, con una parentesi annuale sul Bondone, per poi tornare a sulle piste della Val di Sole fino al 2000. Quindi fino al 2006 a Pinzolo e dal 2007 sulla Panarotta, passando a Folgaria nel 2011. Detassis è stato fra l'altro presidente dello Sci club Città di Trento fino al 1992, negli anni Settanta e Ottanta consigliere del Comitato Trentino Fisi (dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore sci alpino), nonché organizzatore del Gigantissimo della Marmolada.