Kompatscher, risultato eccezionale

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - "Con il 42 percento la Svp ha ottenuto un risultato eccezionale se si guarda al contesto europeo, è uno dei pochi partiti con l'Oevp in Tirolo che non rincorre gli estremismi - e questo è positivo", così il presidente della Giunta Arno Kompatscher, che viene confermato nel suo ruolo. "Le perdite comunque sono dolorose. Ora analizzeremo nel dettaglio a che cosa sono dovute. Avvieremo colloqui con tutti i partiti presenti e poi vedremo con chi approfondire in vista di una coalizione di governo", così Kompatscher in conferenza stampa con il presidente del Tirolo Günther Platter, a Bolzano - come vuole la tradizione postelettorale - per a fare gli auguri al partito gemello.

"Abbiamo preso quasi tre volte tanti voti rispetto al secondo partito eletto e questo a livello europeo non avviene spesso", così Kompatscher. "La Svp nel mondo rurale ha tenuto e ha addirittura migliorato il consenso in qualche comune, meno bene le città, dove ci sono state perdite superiori alle attese", ha concluso Kompatscher.