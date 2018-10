Köllensperger, noi alternativa a Svp

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - "Il successo della nostra lista è incredibile se pensiamo che il progetto è partito appena tre mesi fa". Lo ha detto Paul Köllensperger dell'omonima lista che ha conquistato sei seggi alle provinciali in Alto Adige. "Ci siamo presentati - ha proseguito - con una visione autonomista ed europeista e siamo stati premiati dai cittadini. Finalmente esiste una vera alternativa alla Svp". "Per troppo tempo l'Alto Adige è stato governato da un unico partito", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la futura giunta secondo Köllensperger "gli accordi tra Svp e Lega sono a buon punto, anche se la vedo assai difficile per la Volkspartei governare a Bolzano con il Carroccio e poi presentarsi alle europee con questo partito antieuropeista". Il capolista non ha escluso una giunta "arcobaleno" con i Verdi ed eventualmente il Pd, ma lo ritiene "poco probabile". In un futuro prossimo - ha annunciato - la lista cambierà nome.