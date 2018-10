Elezioni:Svp,al 41,9% ma perso due seggi

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - "Queste elezioni sono motivo di soddisfazione per l'Svp che ha ottenuto un buon risultato del 41,9%. Ma dobbiamo anche dire che abbiamo avuto delle perdite dei consensi soprattutto nelle aree urbane. Ora dobbiamo analizzare tutto all'interno del partito". Lo dicono il segretario politico Philipp Achammer e il presidente della Giunta Arno Kompatscher, nella sede del partito in via Brennero.

Kompatscher, che ha ottenuto 68.210 preferenze, ha ricordato nella conferenza stampa a Bolzano che "una manciata di voti ci è costata il 16esimo seggio". "Dobbiamo ancora aspettare il risultato definitivo ufficiale", ha detto. Per Achammer, che ha ottenuto 33.288 preferenze, "pesa molto la perdita di due seggi". "Ora parleremo con tutti i partiti. Abbiamo un mandato forte, abbiamo preso - dicono - quasi tre volte i voti del secondo partito, poi vedremo con chi possiamo fare il governo. E' incontestabile che la Lega ha avuto un consenso forte, ma è ancora presto per parlare di possibile alleanze".