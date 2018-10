Elezioni Trentino: Lega primo partito, dati definitivi liste

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Voti di lista per l'elezione del Consiglio provinciale in Trentino, 520 sezioni su 529, dati definitivi: Lista n. voti; % Lega 69.116; 27,09 Pd 35.530; 13,93 Patt 32.109; 12,59 M5s 18.437; 7,23 Futura 2018 17.670; 6,93 Civica Trentino 11.777; 4,62 Upt 10.150; 3,98 Progetto Trentino 8.248; 3,23 Autonomisti popolari 7.621; 2,99 Fi 7.204; 2,82 Agire per il Trentino 5.458; 2,14 Udc 5.306; 2,08 Ad 5.117; 2,01 Tre 3.826; 1,50 Fdi 3.686; 1,44 Leu 3.560; 1,40 Fassa 2.490; 0,98 Popoli liberi 2.285; 0,90 L'altro Trentino 2.101; 0,82 Moviment Ladin de Fascia 1.890; 0,74 Casapound 1.215; 0,48 Riconquistare l'Italia 341; 0,13.

