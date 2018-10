Droga: coltivano marijuana a Grigno

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - una coltivazione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri di Grigno, in Trentino. I militari si sono appostati per sorprendere i responsabili e li hanno individuati intenti alla raccolta e arrestati. Si tratta di due uomini italiani, uno di 34 anni e l'altro di 51 anni, accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La coltivazione era nascosta nella vegetazione e il raccolto ha fruttato circa tre chilogrammi dello stupefacente. Durante le successive perquisizioni domiciliari, nell'abitazione di uno dei fermati, veniva rinvenuto un altro etto dello stesso stupefacente, pronto per essere smerciato. (ANSA).