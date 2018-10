Elezioni Trentino: affluenza 14,44% alle 11

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - L'affluenza alle urne per le elezioni provinciali in Trentino alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, è del 14,44%, cioè di 61.997 votanti su 429.378 elettori.

L'affluenza complessiva nelle precedenti provinciali del 2013 alla conclusione del voto era stata del 62,82% e alle politiche del 2018 del 79,61%. Guardando alle Comunità di valle, le percentuali più alte di votanti oggi alle 11 risultano nel Comun General de Fascia (16,4%) e nella Rotaliana-Königsberg (16,33%), mentre le più basse sulla Paganella (13,09%) e in Val di Fiemme (13,16%). Se si guarda il voto per comuni, nei principali risultano essere andati alle urne a Trento il 14,71% degli elettori, a Pergine del 15,18%, a Rovereto del 13,56%.

Ad avere più votanti sono Castel Condino (25,67%), Conte Tesino (22,64%) e Bresimo (21,92%). L'affluenza più bassa è stata registrata a Cloz (8,46%), Dambel (9,07%) e Palù del Fersina (9,14%). (ANSA).