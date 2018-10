Cala Svp, volano Lega e Köllensperger

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - La Svp è in netto calo alle elezioni provinciali in Alto Adige. Dopo il 21% di sezioni scrutinate il partito del governatore Arno Kompatscher scende al 35,2%, partendo dal 45,7% del 2013. La Lega vola invece al 17% e conquista consensi anche tra l'elettorato tedesco e torna così in consiglio provinciale. Bene anche la lista dell'ex grillino Paul Koellensperger (13,1%).

Dopo il 21% di sezioni scrutinate i Verdi sono in quarta posizione, scendono dall' 8,7% nel 2013 al 6,9%. Il Pd viene dato al 6% (6,7% cinque anni fa). In forte calo anche l'opposizione di lingua tedesca: i Freiheitlichen sono al 5,2% (17,9% nel 2013) e la Suedtiroler Freiheit è al 3,9% (7,2%). Il Movimento 5 stelle è fermo al 3,5% (2,5%).