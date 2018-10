Elezioni Alto Adige: affluenza 19,6% alle 11

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - L'affluenza alle urne per le elezioni provinciali in Alto Adige alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, è del 19,6%, cioè di 75.125 votanti su 417.968 elettori.

L'affluenza nelle precedenti provinciali del 2013, alla stessa ora, era stata del 22,4%, con 83.381 persone andate alle urne.

La maggiore affluenza alle urne alle 11, quanto a comprensori, risulta a Salto-Scillar (21,9%) e a Oltradige-Bassa Tesina (21%). La minore nella zona di Bolzano (17,7%). Per i principali comuni, oltre a Bolzano, l'affluenza è stata del 10,9% a Bressanone, del 19,1% a Brunico, del 21,9% a Laives e del 17,4% a Merano.

Le percentuali più elevate di votanti sono state registrate a Predoi (26,7%), Chienes (25,4%) Provés e Tires (25,3%) e Avelengo (25,2%), le più basse a Val di Vizze (11,3%) e Curon Venosta (13,2%). (ANSA).