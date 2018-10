Canoa: K2 tedesco vince l'Adigemarathon edizione 2018

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Sull'Adigemarathon svoltasi oggi tra Trentino e Veneto sventola la bandiera tedesca.

Il K2 tedesco senior olimpico composto da Kroener/Paufler del Wassersport Wiesbaden 1921) ha vinto, sul fiume Adige, la 15a edizione della maratona internazionale di canoa, una delle maratone fluviali più importanti sulla scena internazionale. Il K2 tedesco, partito dalla trentina Borghetto d'Avio, ha tagliato il traguardo della veronese Pescantina dopo 35 chilometri, col tempo di 1 ora 54 minuti e 26 secondi in solitaria, davanti al K2 senior olimpico ceco Mruzek/Slepica del Czech Canoe Team (1 ore 56 minuti e 28 secondi) ed ai tedeschi Willscheid/Friedrichsh Flury della Mammern (1 ora 58 minuti 40 secondi) che si è aggiudicato il titolo nel K2 senior master.

Primo equipaggio italiano il K2 olimpico senior di Federico Urbani/Tommaso Freschi della Canottieri Comunali Firenze, noni assoluti e terzi di categoria (2 ore 3 minuti 23 secondi).

Complessivamente hanno partecipato all'Adigemarathon, organizzata dai Canoa Club Pescantina e Borghetto d'Avio col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina, ben 1482 tra canoisti, rafting e sup, record per l'Adigemarathon, confermando la manifestazione come la più imponente festa della canoa italiana. ''L'Adigemarathon si è consolidata come manifestazione di riferimento per la canoa italiana ed internazionale con 1482 partecipanti complessivi'' ha spiegato il pluricampione mondiale di canoa fluviale,Vladi Panato, presidente del Canoa Club Pescantina e commissario tecnico della nazionale di canoa fluviale «fondamentale è stato l'apporto degli oltre 300 volontari nell'organizzazione della maratona che il 20 ottobre 2019 festeggerà la 16esima edizione''. (ANSA).