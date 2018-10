Viticoltura: Cavit, sostenibilità è impegno da tempo

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - "Il cambio alla presidenza Cavit ha concentrato da parte di alcuni un'attenzione univoca sul tema specifico della sostenibilità, che - seppur importante - è uno degli aspetti su cui ci concentriamo". A dirlo, in una nota, è stato Lorenzo Libera, presidente della Cavit.

"Peraltro l'impegno di Cavit nei confronti della viticoltura sostenibile - aggiunge - è iniziato parecchi anni fa, fin dal 2010 con il lancio del progetto Pica ,con il quale siamo stati pionieri in Italia su questo importante fronte. Per quanto riguarda le pratiche di coltivazione, il nostro intento è quello di proseguire nella direzione intrapresa, che vede da tempo le nostre cantine impegnate nell'adeguamento delle pratiche agricole all'insegna di una sostenibilità sempre più avanzata".

"Tutte le cantine associate Cavit - conclude - hanno aderito alla certificazione Sqnpi (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) recependo il protocollo volontario per la produzione integrata e sostenibile". (ANSA).