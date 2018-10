Pallavolo: Trentino Volley domani contro Sora

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - "Per continuare il nostro processo di crescita dobbiamo vincere e mettere in campo la giusta determinazione ma anche una buona dose di umiltà perché i nostri meccanismi di gioco non sono ancora oliati e lo sappiamo bene".

A dirlo è l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista del secondo turno di regular season domani a Veroli contro il frusinate Sora.

"Affronteremo una squadra come Sora che, rispetto alla scorsa stagione- ha aggiunto - ha cambiato un paio di elementi importanti e che quindi è difficile inquadrare dopo una sola giornata di regular season. Come tutte le formazioni allenate da Barbiero è sicuramente un sestetto ordinato, che con almeno tre battitori può metterci in difficoltà". (ANSA).