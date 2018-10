Tram a Bolzano, firmato l'accordo

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Nuovo passo in avanti per la realizzazione della linea di tram che si pone come obiettivo a lungo termine quello di contribuire a decongestionare la città di Bolzano dal traffico, in maniera particolare quello legato ai pendolari. L'accordo di programma è stato sottoscritto a Palazzo Widmann dal presidente della Provincia di Bolzano, dal sindaco del capoluogo e dai presidenti di SASA e STA (Strutture trasporto Alto Adige).

A proposito di STA, è notizia proprio delle ultime ore la deliberazione di uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per partire con la fase di progettazione dell'opera, spiega una nota della Provincia. Una volta completata, la linea potenzierà in maniera decisiva l'offerta di trasporto pubblico a Bolzano trasferendo parte del traffico da gomma a rotaia. La linea di tram collegherà la stazione ferroviaria di Bolzano con quella di Ponte Adige, attraversando la città con un percorso di 7 km (e 17 fermate) che passerà per corso Libertà, viale Druso e l'Ospedale.