Nasce società in house BrenneroCorridor

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - Si chiama BrennerCorridor spa e avrà un capitale sociale 1,050 milioni di euro la nuova società in house chiamata a gestire l'Autostrada del Brennero una volta che sarà completato il procedimento per il rilascio della concessione. La delibera che sancisce la nascita della società per azioni è stata approvata dalla giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale approvata nell'agosto.

"Il testo della concessione - ha spiegato il presidente di turno della Regione e governatore altoatesino Arno Kompatscher - è concordato con il ministero delle infrastrutture e prevede, fra le altre cose, il finanziamento trasversale per il tunnel del Brennero. La firma dovrà avvenire, come previsto in legge, entro il 30 novembre". "La decisione della giunta regionale - ha aggiunto il vicepresidente, il governatore trentino Ugo Rossi - è il frutto di un percorso che dura da parecchi anni.