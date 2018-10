Manovra: Berlusconi, anticamera dittatura, sono preoccupato

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - "Vediamo adesso cosa succede con l'Europa. Io sento un'atmosfera molto pesante nella quale cominciano ad essere a rischio le nostre libertà oltre che il nostro benessere. Loro dicono di ispirarsi allo Stato etico, che è lo Stato che sceglie per i suoi cittadini al posto dei cittadini, cosa è bene e male per loro.

E' la negazione della libertà, è l'anticamera della dittatura, quindi io comincio ad essere molto molto preoccupato". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Bolzano per chiudere la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle provinciali di domenica.