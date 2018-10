Kurier, distruggere l'Ue da Castelrotto

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - "Distruggere l'Europa da Castelrotto", titola il quotidiano viennese Kurier un corsivo del suo direttore Helmut Brandstätter in riferimento alla visita del ministro dell'interno Matteo Salvini al concerto dei Kastelruther Spatzen domenica scorsa. "Mentre i suoi amici della Fpö vogliono dare il passaporto austriaco a tutti i sudtirolesi, il sovranista Salvini rivendica l'appartenenza dell'Alto Adige all'Italia, soprattutto prima delle provinciali di domenica", scrive Brandstätter.

"Siamo tornati - prosegue - ad un'Europa che celebra e strumentalizza la divisione. Non importa se i sovranisti si pestano i piedi, perché tanto li unisce la lotta contro gli 'stranieri' e tutto torna apposto". Secondo il direttore del Kurier, "si tratta solo di un assaggio in vista delle europee".

"Se Salvini vuole davvero presentarsi come capolista e 'rifondare l'Europa', come dice, prima deve essere distrutta la Ue", si legge nel corsivo.