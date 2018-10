Ciclismo: Tour Guangxi, tappa a Moscon

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il Tour of Guangxi di ciclismo, corsa di chiusura del World tour 2018, che si disputa in Cina, parla italiano. Grazie a Gianni Moscon che, dopo essersi piazzato al quinto posto nel Mondiale di ciclismo su strada a Innsbruck, ha vinto in 3h38'02" la tappa più attesa della corsa orientale, la 4/a, disputata da Nanning a Masha Nongla e lunga 152,2 chilometri. Moscon ha scalato la salita del sito di Nonglang, dove svetta il tempio di nuova costruzione (ma ancora incompleto), e indossato la maglia rossa di leader della generale. Il trentino ha preceduto nell'ordine l'austriaco Felix Grossschartner, secondo a 5", e il russo Sergej Chernetski, terzo a 8". In classifica generale Moscon, con il tempo di 12h02'29", ha un vantaggio di 9" su Grosschartner e di 14" su Chernetski. Domani è in programma la 5/a e penultima tappa, la più lunga, da Liuzhou a Guilin, con i suoi 212,2 chilometri.