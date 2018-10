Brennero: Minniti, tunnel opera di fondamentale importanza

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - "Il tunnel del Brennero? E' un opera strategica e di fondamentale importanza per questo territorio e per l'Italia. Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, arrivato in Alto Adige per chiudere la campagna elettorale Pd in vista delle elezioni di domenica.

Minniti, ricordando i punti "autonomia e apertura verso l'Europa" come il cuore della campagna elettorale del suo partito a Bolzano, critica davanti ai cronisti duramente il Governo Lega-M5s, non solo per "la borsa che crolla e lo spread che aumenta": al Governo attribuisce "un dilettantismo senza precedenti", tra l'altro parlando "di due ministri che hanno un alto grado di separazione della realtà: da una parte il ministro Toninelli che fantastica e non conosce la situazione e pensa che il tunnel del Brennero sia già operativo e dall'altra parte un ministro come Fraccaro che vuole bloccare i lavori del tunnel del Brennero, quest'opera fondamentale anche per l'Europa." "Questo Governo nazional-populista - afferma Minniti - rischia di togliere al Paese il terreno della modernità e di portarlo all'isolamento internazionale. E questo problema è sentito ancora di più in una realtà di confine come in questa terra." (ANSA).