Brennero: botta e risposta M5s-Lega. Salvini: 'Avanti'

Botta e risposta tra Lega ed M5s sul tunnel del Brennero. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a Bolzano parla della necessità di bloccare l'opera perché "i costi sono maggiori dei benefici". ma arriva la replica del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Se comincio a fare un buco in una montagna, preferisco finirlo piuttosto di lasciarlo a metà", dice Salvini. "Questo - aggiunge -vale per la Pedemontana, il terzo valico e l'energia in Puglia. E' evidente che i benefici in questo caso sono superiori ai costi", ha aggiunto sempre a proposito del tunnel del Brennero.