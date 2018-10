Maratona di letture per i diritti umani in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - Una Maratona di letture per coinvolgere le persone e promuovere la consapevolezza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo a settant'anni dalla sua approvazione. È uno degli appuntamenti di 'Biblioè 2018', che propone una calendario di spettacoli, eventi e mostre che proseguiranno nei prossimi mesi. "Per il 70/o anniversario della sottoscrizione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo ci è parso opportuno ricordare e riprendere questo tema, perché è purtroppo di straordinaria attualità: sono ancora molti i diritti violati e non compiuti. Riteniamo di avere la responsabilità di riconoscere i diritti e i doveri di umanità, di promuovere la conoscenza della persone e una riflessione di quanto questi possano essere importanti", spiega Sara Guelmi, direttrice del Sistema bibliotecario trentino.

La Maratona, che si terrà in Sala Depero, nel palazzo della Provincia in piazza Dante, il 9 e 10 dicembre, inaugurerà una serie di appuntamenti nelle scuole e nelle biblioteche di tutta la provincia.