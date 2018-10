Fraccaro, fermare lavori tunnel Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - "Il lavori per il tunnel del Brennero si devono bloccare, perché i costi dell'opera sono superiori ai benefici, quindi per il Movimento 5 stelle si deve puntare sulla mobilità sostenibile". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro a Bolzano.

"Stiamo lavorando, perché i soldi che paghiamo con le nostre tasse per la mobilità non vadano per scavare un tunnel ma per migliorare la mobilità attraverso un investimento sulla rotaia e sul trasporto pubblico gratuito", ha aggiunto.