Elezioni Trentino: in 300 con Futura 2018 ieri a Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - Con 300 persone ieri sera nella lobby del Muse, Futura 2018 "ha creato l'evento finora più affollato di questa campagna elettorale nella città di Trento" riferisce la lista stessa, che appoggia il candidato Giorgio Tonini (Pd) per le provinciali del 21 ottobre.

Dopo che gli attori Maura Pettorruso e Stefano Detassis hanno raccontato il sogno di Ventotene e del manifesto federalista, per un'Europa oltre i nazionalismi, Giorgio Tonini ha espresso "gratitudine" a Paolo Ghezzi e agli altri 33 candidati e candidate di Futura 2018, per aver avuto "il coraggio di esserci". La squadra e il pubblico hanno gridato lo slogan "Niente paura, vota Futura" prima di una foto notturna con le torce dei telefonini che sul prato del Muse hanno formato il nome della lista.

Paolo Ghezzi ha tenuto il discorso finale, invitando i delusi e gli incerti a tornare il voto scegliendo la novità di Futura 2018 nell'Alleanza democratica e popolare per l'autonomia, "l'unica coalizione che può opporsi al nazionalismo leghista".

