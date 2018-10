Brennero: Delrio, follia fermare sviluppo logistica

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - "Il tunnel del Brennero è un'opera strategica per connettere l'Italia all'Europa e avere una mobilità sostenibile vera. Permetterà infatti di trasportare soprattutto merci dai nostri porti alle regioni europee e questo su rotaia e non più su gomma come avviene oggi con quasi tre milioni di camion che assediano le regioni del nord ed il Tirolo". Lo ha dichiarato Graziano Delrio capogruppo del Pd alla Camera.

"Va ricordato poi al ministro Fraccaro che questa è un'opera ferroviaria già finanziata in buona parte il cui blocco comporterebbe gravi penali - come del resto per la Torino/ Lione - allo Stato italiano oltre che la perdita dei finanziamenti europei già erogati. E' una follia fermare lo sviluppo della logistica in Italia", sostiene Delrio.

