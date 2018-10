Elezioni Trentino: campagna Commissione pari opportunità

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - "Durante tutto l'arco della 15/a legislatura - comunica la presidente della Cpo in una nota del Consiglio provinciale - la Commissione ha proseguito con impegno e attraverso numerose iniziative la sua attività per la democrazia paritaria, con l'obiettivo di raggiungere un'equa rappresentanza femminile in politica e più in generale nei luoghi decisionali".

"In particolare - spiega - tale attività ha riguardato la modifica della legge elettorale provinciale per il rinnovo del Consiglio provinciale, con l'introduzione della doppia preferenza di genere. In occasione delle imminenti elezioni provinciali, la Commissione ha lanciato una campagna, sia attraverso i social che più tradizionalmente con l'utilizzo di cartoline cartacee, per informare l'elettorato sulla possibilità di indicare all'atto del voto due preferenze, ma che devono essere riferite a due persone candidate di sesso differente e per ri-lanciare le richieste che la Commissione pari opportunità rivolge a tutti i partiti-movimenti politici".